Jasper acquisisce Clipdrop di Stability AI per l'editing delle immagini

Jasper, la startup di San Francisco nota per il suo assistente AI per gestire le campagne di marketing, ha annunciato oggi di aver acquisito Clipdrop, una piattaforma di creazione e modifica di immagini basata sui modelli di Stability AI. L’obiettivo è di rendere il copilot di marketing di Jasper più completo e versatile, in grado di supportare tutti i formati, i canali e le funzioni necessari ai team di marketing aziendali.

Jasper, che è già usato da diverse aziende note come Hubspot, Morningstar, Amplitude e Wayfair, vuole così andare oltre i semplici suggerimenti dell’intelligenza artificiale e offrire un’esperienza di marketing più personalizzata e una migliore ottimizzazione dell’intera strategia.

Clipdrop: una piattaforma per creare e modificare immagini con l’AI

Clipdrop è una piattaforma nata nel 2020 a Parigi da Cyril Diagne, Damien Henry e Jonathan Blanchet, ex dipendenti di Google. Permette agli utenti privati e aziendali di creare nuove immagini o modificare quelle esistenti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Tra le funzioni offerte da Clipdrop ci sono l’inpainting, la rimozione o la sostituzione dello sfondo, la rimozione degli oggetti, l’upscaling dell’immagine, il relighting, il face swapping e altro ancora. Gli utenti possono anche generare immagini da zero partendo da scarabocchi e suggerimenti, ottenendo variazioni di dimensioni, dettagli e stile in base alle esigenze del progetto.

Clipdrop si basa sui modelli di Stability AI, tra cui Stable Diffusion XL e SDXL Turbo, che permettono di generare immagini realistiche e di alta qualità da testo o da altre immagini. Clipdrop offre due modalità di utilizzo: una piattaforma web/mobile con piani gratuiti e a pagamento, che include funzionalità avanzate, e un’API per integrare il prodotto in altre applicazioni, con prezzi basati sull’utilizzo.

Jasper integra Clipdrop nel suo copilot di marketing

Con l’acquisizione di Clipdrop, chiusa il 20 febbraio, Jasper intende integrare le funzionalità di Clipdrop nel suo copilot di marketing, rendendolo ancora più efficace per i team di marketing di tutto il mondo. Il copilot di Jasper, infatti, supportava già la generazione di opere d’arte, in cui gli utenti potevano descrivere la loro idea creativa in un prompt e ottenere una rappresentazione visiva. Tuttavia, questo non era sufficiente per gestire campagne visive complesse, che richiedono anche la possibilità di creare e modificare immagini in modo flessibile e personalizzato.

L’integrazione di Clipdrop nel copilot di Jasper avverrà nei prossimi mesi. Per ora, i team che lavorano con Jasper potranno sfruttare le funzionalità di Clipdrop tramite l’API di Jasper. L’intero team di Clipdrop si unirà a Jasper e continuerà a lavorare sulla multimodalità all’interno del copilot dell’azienda, usando la sua tecnologia proprietaria. Il team rimarrà basato a Parigi, mentre Henry assumerà un ruolo di leadership più ampio nella ricerca e nell’innovazione per l’intero prodotto Jasper.

Clipdrop continuerà a offrire il proprio abbonamento come prodotto autonomo attraverso il proprio sito web. Stability AI continuerà a supportare Clipdrop con i propri modelli, tra cui Stable Diffusion 3.0, che ha presentato di recente per reinventare l’intelligenza artificiale generativa da testo a immagine. Stability AI aveva acquisito Clipdrop nel marzo 2023 per una somma non rivelata.