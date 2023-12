Stable Diffusion XL Turbo crea immagini AI in tempo reale

Stable Diffusion è una delle piattaforme più avanzate e popolari nel campo della generazione di immagini da testo, basata su ChatGPT di OpenAI. Questa piattaforma, sviluppata da Stability AI, offre ai suoi utenti la possibilità di creare immagini realistiche e dettagliate a partire da una semplice descrizione testuale.

Stability AI non si ferma mai e continua a migliorare il suo servizio con nuove funzionalità. Dopo aver lanciato Stable Video Diffusion, il suo primo modello di AI per la generazione di video, ha ora presentato una nuova versione di Stable Diffusion che include una nuova funzionalità che permette di generare immagini in tempo reale mentre si scrive.

Stable Diffusion XL Turbo: il nuovo modello di AI da testo a immagine

La nuova funzionalità di Stable Diffusion si chiama XL Turbo ed è basata su un nuovo modello di intelligenza artificiale text-to-image che utilizza una tecnica innovativa chiamata Antagonistic Diffusion Distillation (ADD), che permette di generare immagini in un solo passaggio invece dei 20-50 passaggi richiesti dal modello precedente.

Questo significa che Stable Diffusion XL Turbo è in grado di creare immagini in tempo reale mentre si scrive la loro descrizione e che le immagini generate con questo nuovo modello hanno la stessa qualità di quelle generate con la versione precedente.

Ma non solo. XL Turbo non solo mantiene la qualità delle immagini, ma offre anche dei miglioramenti significativi nella velocità di inferenza. Ad esempio, utilizzando l’acceleratore di una scheda grafica Nvidia A100 AI, questo nuovo modello di AI è in grado di generare un’immagine di 512 x 512 pixel in soli 207 ms.

Come provare Stable Diffusion XL Turbo

Se si vuole provare il nuovo strumento di Stable Diffusion, si può accedere tramite la piattaforma di editing di immagini di Stability AI, Clipdrop, poiché questo nuovo servizio è compatibile con la maggior parte dei browser attuali ed è disponibile gratuitamente durante la fase beta.