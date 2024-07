Porta la tua musica ovunque con JBL Clip 4: FORTE SCONTO

L’offerta di Amazon su JBL Clip 4 taglia il prezzo dello speaker Bluetooth e lo propone con uno sconto del 35% rispetto al listino ufficiale. Si tratta di un’ottima occasione, da cogliere al volo, per portare ovunque la tua musica preferita. Grazie al moschettone in dotazione, lo puoi agganciare allo zaino, ma non si tratta dell’unico punto di forza. Vediamo quelli più importanti.

Prezzo stracciato per JBL Clip 4, lo speaker Bluetooth

Restando in tema di design, è progettato in modo da non temere acqua e polvere, come dimostra la certificazione IP67. La qualità del comparto audio è quella garantita dal marchio, tra i leader del settore e da sempre sinonimo di alta fedeltà. Inoltre, nonostante le dimensioni compatte, può contare su 10 ore di autonomia con una sola ricarica della batteria interna, per un’esperienza di ascolto senza interruzioni in ogni situazione. Dai un’occhiata alla descrizione completa per tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità integrate.

Approfittane ora e metti nel carrello lo speaker Bluetooth di JBL (modello Clip 4) al prezzo finale di soli 41,99 euro, invece di 64,99 euro come da listino ufficiale, grazie allo sconto del 35% applicato in automatico. La colorazione è Blu, quella visibile in queste immagini. C’è anche Nero, ma a 47,99 euro (-26%).

Segnaliamo infine che puoi contare sulla vendita e sulla spedizione gestite direttamente da Amazon, con la consegna gratis a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Sono già oltre 11.000 le recensioni pubblicate dai clienti sull’e-commerce, con un voto medio che sfiora la perfezione: 4,7 stelle su 5.