OPPO Enco Buds2 Pro: meno di 20 euro per gli auricolari bluetooth

Gli auricolari OPPO Enco Buds2 Pro sono un’ottima soluzione bluetooth per ascoltare la tua musica preferita in giro senza rinunciare alla qualità e alla comodità, il tutto ad un prezzo eccezionale: solo 19,99 euro.

OPPO Enco Buds2 Pro: le caratteristiche degli auricolari

Gli OPPO Enco Buds2 Pro sono dotati di driver dinamici in titanio da 12.4mm per offrire un audio di alta qualità con bassi profondi e dettagli nitidi, ideali per musica, video, chiamate e videogiochi.

La riduzione del rumore AI ti aiuterà ad avere delle conversazioni chiare senza rumori di sottofondo mettendo in risalto la tua voce. Il bluetooth 5.3 assicura una connessione stabile e a bassa latenza e puoi anche collegare due dispositivi contemporaneamente.

L’autonomia garantisce una lunga durata, specie in combinazione con la custodia, e in soli 70 minuti sono già pronti all’uso completo. Con gli OPPO Enco Buds2 Pro avrai insomma audio di qualità, tecnologia avanzata e massimo comfort: tutto questo a soli 19,99 euro.