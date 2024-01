JBL Flip Essential 2, speaker Bluetooth alta QUALITÀ a prezzo ridotto

Porta la musica sempre con te con tanto stile e soprattutto qualità. Se hai tra le mani un prodotto come JBL Flip Essential 2 la vita cambia in una sola mossa e soprattutto la tua voglia di fare festa. Questo speaker Bluetooth è uno dei migliori in circolazione e diventa il tuo amico di avventura.

Con l’offerta in corso su Amazon è un piccolo affare. Collegati al volo in pagina per approfittare del ribasso del 29% che fa scendere il prezzo a soli 77,99€. Cosa fai, non lo aggiungi al carrello?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

JBL Flip Essential 2, lo speaker Bluetooth per fare sempre festa

Dimensioni compatte e un comodissimo laccetto che ti permette di portare questo speaker Bluetooth a spasso. Quando ti dico che JBL Flip Essential 2 diventa il tuo compagno di avventure non lo faccio a caso ma per un motivo. Tanta qualità contenuta in questo prodotto per musica come si deve in ogni luogo.

Pensa che ha un sound a 360° grazie al suo design così da poter carpire ogni nota e sfumatura dei tuoi brani preferiti. Naturalmente lo colleghi via Bluetooth al tuo smartphone, ad esempio, per un utilizzo semplice e intuitivo.

Con una batteria che ti garantisce fino a 10 ora di utilizzo, non hai limiti. Ti faccio sapere che è altresì impermeabile per entrare in contatto con acqua e umidità senza problemi e per poterlo portare con te, ad esempio, in bagno, spiaggia, piscina e così via.

Grazie alla ricarica rapida torna in un battibaleno operativo e non ti fa perdere neanche un minuti di divertimento.

Come puoi privartene? Collegati al volo su Amazon per approfittare del ribasso in corso e portare a casa il tuo meraviglioso JBL Flip Essential 2 a soli 77,99€ a casa.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.