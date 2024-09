JBL GO 3: lo speaker bluetooth è in sconto a 29,99€ (-33%)

Ideale per ascoltare la musica in giro, per una festa all’aperto o persino sotto la doccia, lo speaker bluetooth JBL GO 3 è oggi in offerta su Amazon all’ottimo prezzo di 29,99 euro invece di 44,99. Puoi avere anche la spedizione Prime che ti assicura la consegna immediata.

JBL GO 3: ascolta la musica ovunque, anche sotto la doccia

JBL GO 3 è uno speaker bluetooth capace di mettere insieme potenza, stile e portabilità. Progettato con tecnologia JBL Pro Sound ti permette di avere bassi potenti e un suono sorprendente in qualsiasi occasione: ti basta collegare il tuo smartphone o tablet in bluetooth per goderti lo streaming musicale dai tuoi servizi preferiti.

Grazie al design compatto e moderno è facile da portare con te in tasca o nello zaino, con tessuti tessuti variopinti e gli inserti stilosi che gli donano un aspetto unico e trendy. Le piccole dimensioni mentono perché lo speaker si distingue per robustezza e qualità sonora.

Inoltre, grazie alla certificazione IPX67 è impermeabile e resistente alla polvere, il che significa che puoi tranquillamente usarlo in spiaggia, a bordo piscina o addirittura sotto la doccia, senza preoccuparti di danneggiarlo. La batteria dura fino a 5 ore con una sola carica, per una ricarica che avviene tramite il cavo USB-C incluso nella confezione in modo veloce e sicuro.

Accessorio indispensabile per ascoltare la musica dove vuoi e con una qualità sonora sorprendente: JBL GO 3 è tuo a soli 29,99 euro invece di 44,99.