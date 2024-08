Senti come suona lo sconto: -26% sullo speaker wireless JBL GO 4

JBL GO 4 in offerta su Amazon con uno sconto del 26% rispetto al listino ufficiale è l’affare giusto, da cogliere al volo, per trascorrere l’estate in compagnia della propria musica preferita, anche all’aperto. Lo speaker wireless si basa sulla connettività Bluetooth ed è pronto a tutto, grazie al suo design impermeabile (con certificazione IP67), anche alle feste a bordo piscina. Lo puoi addirittura portare in doccia.

JBL GO 4: l’offerta di Amazon per la tua estate

La qualità audio è senza compromessi, come da tradizione per il marchio. Inoltre, l’autonomia fino a 7 ore con una sola ricarica della batteria interna assicura un’esperienza di ascolto senza interruzioni. Sulla parte superiore sono presenti pulsanti fisici utili sia per la regolazione del volume che per interrompere e riprendere la riproduzione dei brani. Vuoi saperne di più in merito alle specifiche tecniche e alle funzionalità supportate? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 36,99 euro (invece di 49,99 euro come da listino), grazie allo sconto del 26% applicato in automatico, lo speaker wireless JBL GO 4 nella colorazione Viola è un affare da cogliere al volo. Lo testimoniano anche le recensioni pubblicate sull’e-commerce da chi lo ha già messo alla prova, assegnandogli un voto medio molto alto, pari a 4,7 stelle su 5, quasi un perfect score.

Hai un abbonamento Prime attivo? Amazon ti riserva la consegna gratuita con spedizione immediata. Così, l’altoparlante senza fili arriverà direttamente a casa tua già entro domani senza alcuna spesa aggiuntiva, se lo ordini subito. Il cavo USB-C per la ricarica e il manuale sono inclusi nella confezione.