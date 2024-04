JBL Quantum 350: sconto IRRESISTIBILE del 14% su Amazon

Le cuffie da gioco JBL Quantum 350 sono l’arma segreta di ogni vero appassionato di videogiochi. Oggi, grazie all’irresistibile sconto del 14% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarle al prezzo vantaggioso di soli 86,04 euro, anziché 99,99 euro.

JBL Quantum 350: migliora il tuo gaming risparmiando

Queste cuffie sono state progettate per portare il tuo gioco a un livello superiore. Che tu stia giocando su PC, Mac, PlayStation o Nintendo Switch, le JBL Quantum 350 offrono un audio immersivo che ti trasporta direttamente nel cuore dell’azione. Grazie alla tecnologia QuantumSurround, il suono avvolgente a 360° ti permette di percepire ogni minimo dettaglio, garantendo una totale immersione nel mondo virtuale.

Ma le caratteristiche eccezionali di queste cuffie non si fermano qui. Il microfono Boom voice focus di alta qualità assicura una comunicazione cristallina con i tuoi compagni di squadra, mentre il suo design direzionale e rimovibile ti permette di adattarlo alle tue esigenze.

I padiglioni in memory foam rivestiti in morbida pelle PU e l’archetto leggero delle JBL Quantum 350 ti consentono di giocare per ore senza provare alcun fastidio. Che tu stia affrontando una maratona di gioco o una sessione di allenamento intensiva, queste cuffie ti supporteranno in ogni situazione.

Inoltre, con l’articolo consegnato troverai tutto il necessario per iniziare subito: le cuffie JBL Quantum 350, un cavo da USB-A a USB-C e un microfono Boom rimovibile con spugna antivento.

Non lasciarti scappare questa occasione unica di aggiudicarti le cuffie da gioco JBL Quantum 350 con un super sconto del 14%. Prendi il controllo del suono e immergiti completamente nel tuo mondo virtuale preferito. Acquistale subito su Amazon al prezzo vantaggioso di soli 86,04 euro, anziché 99,99 euro, prima che sia troppo tardi.