JBL Sense Pro al prezzo più basso di sempre con il coupon su Amazon

Tieniti forte perché l’occasione che ti stiamo segnalando è imperdibile e sicuramente non durerà a lungo. Se vuoi delle cuffiette Bluetooth meravigliose a un costo interessantissimo vai subito su Amazon e acquista le JBL Sense Pro a soli 118,95 euro, invece che 179,99 euro. Per averle a questa cifra applica anche il coupon che vedi in pagina.

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JBL Sense Pro: design innovativo e suono meraviglioso

Le JBL Sense Pro garantiscono un design innovativo, studiato per garantire un ancoraggio migliore e per il massimo del comfort. Sono infatti perfette anche per chi fa attività sportive come corsa e palestra. L’archetto regolabile in silicone liquido e telaio in lega di titanio garantiscono stabilità e versatilità.

Lw tecnologie JBL OpenSound, Spatial Sound e Hi-Res Audio, ti permettono di ascoltare la musica riuscendo a percepire ogni suono senza perderti nulla. I 4 microfoni beamforming integrati capitano solo la tua voce e riducono il rumore ambientale, anche il vento, per garantire chiamate perfette in qualsiasi posto. Possiedono comandi sugli auricolari e sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP54. Ultima cosa, non per importanza, la grande autonomia di 8 ore con una singola ricarica e 30 ore con la custodia per un totale quindi di 38 ore di audio.

Che stai aspettando? A questo prezzo le vorranno tutti e quindi devi sgomitare parecchio. Perciò fiondati su Amazon e acquista le tue JBL Sense Pro a soli 118,95 euro, invece che 179,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.