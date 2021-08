JBL Tune 125TWS: auricolari wireless a prezzo FOLLE

Che siano gli auricolari che ti accompagneranno durante le attività fisiche estive, o che siano i tuoi compagni di allenamento al rientro dalle vacanze, comprarli oggi significa cogliere al volo l'occasione: JBL ha infatti improvvisamente abbattuto del 53% il prezzo dei propri auricolari wireless JBL Tune 125TWS, dimezzando il prezzo per pochi giorni e portandolo ai livelli dello scorso Prime Day.

JBL, qualità a prezzo d'occasione

Innesta qualità e risparmia quasi 70 euro: scegliere oggi gli auricolari JBL significa optare per un prodotto di qualità sicura ad un prezzo di soli 60,99 euro. Prodotti di fascia alta, insomma, derubricati a prezzo di fascia media. Questa sì che è un'ottima occasione, insomma.

Grazie alla custodia ricaricabile, gli auricolari JBL sono in grado di garantire fino a 32 ore di autonomia, offrendo dunque massimo sostegno durante un'intera giornata. Che sia per lavoro o per sport, insomma, nelle orecchie ci si possono portare musica, podcast o chiamate sapendo di aver a che fare con un brand che ha fatto della qualità audio il proprio marchio di fabbrica.

Bassi potenti, zero cavi: scopri la libertà di un ascolto completamente senza fili con JBL TUNE 125TWS, gli auricolari Bluetooth True Wireless che offrono l'inconfondibile audio JBL Pure Bass.

La qualità dell'ascolto e delle componenti è l'ingrediente che fa la differenza tra un grandioso auricolare e quelli di fascia bassa fortemente diffusi sul mercato. Ecco perché questo sconto è una grande occasione: perché porta la qualità JBL ad un prezzo accessibile a chiunque, per ogni tipo di utilizzo.