 JBL Wave Beam 2 da audio spaziale a prezzo irrisorio: è occasione Amazon
JBL Wave Beam 2 da audio spaziale a prezzo irrisorio: è occasione Amazon

Le JBL Wave Beam 2 sono auricolari Bluetooth con cancellazione del rumore e sistema Pure bass: una forza della natura.
Le JBL Wave Beam 2 sono auricolari Bluetooth con cancellazione del rumore e sistema Pure bass: una forza della natura.

Ascolta la musica che ami in modo puro e soprattutto con un paio di auricolari Bluetooth di cui non puoi fare a meno. Le indossi tutti i giorni è tutto il giorno perché sono comode, stabili e soprattutto di qualità avanzata. Un nome, una garanzia per le JBL Wave Beam 2 che con connessione multipoint sbaragliano la concorrenza. Anche il loro prezzo è decisamente ottimo grazie allo sconto in corso su Amazon il 32%. Li acquisti con 54 euro invece di 79,99 euro, mettili subito in carrello.

Comprale su Amazon

Scegliere le JBL Wave Beam 2 come tue auricolari Bluetooth è la scelta migliore che potresti fare. Sono disponibili in colorazione bianca e dotate di Bluetooth avanzato poi connetterle a qualunque tipo di dispositivo. Non solo, sfruttando anche la funzione multi li puoi connettere in contemporanea a più devices e passare da uno all’altro in modo naturale senza che tu debba fare niente. Ad esempio, stai lavorando al computer e stai ascoltando la tua musica ma all’improvviso, qualcuno ti chiama sul telefono: se hai collegato le cuffie a entrambi i prodotti, la connessione passa automaticamente da una parte all’altra per farti rispondere senza alcun smanettamento. Questa caratteristica è già un portento ma se aggiungi anche le 40 ore di autonomia, sai di avere tra le mani le wearable ideali.

54,00 79,99€ -32%
Vedi l'offerta

Con design in ear e diverse punte in silicone contenute in confezione trovi il fitting ideale. Dopodiché, puoi goderti la tua musica con tecnologia Pure Bass che rende i bassi potenti e un suono purissimo grazie alla cancellazione del rumore. Parla per ore e ore al telefono sfruttando i microfoni e non fare a meno di gestire la riproduzione direttamente con i controlli tattili.

Prima, però, approfitta dello sconto del 32% su Amazon e compra le tue JBL Wave Beam 2 personali. Mettile in carrello a soli 54 euro invece di 79,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 set 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
16 set 2025
