JBL Wave Flex 2, auricolari Bluetooth Multipoint Pure Bass a di 60€

Tra tutti gli auricolari Bluetooth disponibili sul mercato, le JBL Wave Flex 2 sono economiche e anche di qualità. Pensate per gli utenti in cerca di dinamicità, con le loro 40 ore di autonomia, puoi usarle per tempo prolungato. Inoltre sono resistenti all’acqua e alla polvere, così non ne fai a meno quando ti alleni. Le compri per soli 59,90€ su Amazon con lo sconto del 25%, approfittane prima che il prezzo risalga.

Auricolari Bluetooth JBL: dalla connessione multipla all’audio bomba

Scegliere come wearable un paio di auricolari di qualità è la soluzione migliore: spendi una singola volta e rimani soddisfatto delle prestazioni. Le JBL Wave Flex 2 sono un modello ideale se vuoi avverare le tue richieste a un prezzo regalo. In particolare, le Flex 2 sono contraddistinte da un design semi in ear così come lo sono le AirPods originali. Pertanto, sono ideali se non ami le varianti con punte auricolari e stai cercando un auricolare che sia leggero e allo stesso tempo stabile e comodo da indossare per lunghe ore.

La colorazione accesa è uno statement, ma oltre a questo blu, puoi scegliere anche per tinte più classiche come bianco o nero. Indossale e catapultati in un mondo fatto da suoni in alta qualità e ricchi di sfumature. Finalmente ascolti la musica che ami senza distorsioni. A tornare altrettanto utile è la connessione Multipoint grazie alla quale puoi connetterle a due prodotti in contemporanea. Saranno gli auricolari a capire dove devono connettersi (in totale autonomia) in base all’utilizzo che ne fai.

JBL Wave Flex 2, i loro punti forti

Oltre a queste due caratteristiche importanti e da non sottovalutare, le cuffie JBL sono dotate anche di altre peculiarità:

autonomia da 40 ore con la custodia di ricarica tascabile;

con la custodia di ricarica tascabile; sistema Pure Bass per bassi potenziati;

per bassi potenziati; resistenza ad acqua e polvere IP54;

4 microfoni per audio nitido in chiamata;

in chiamata; controlli touch per gestione della riproduzione.

L’offerta di Amazon

Grazie al ribasso del 25% disponibile su Amazon, le JBL Wave Flex 2 scendono di prezzo e diventano tue con una spesa minima. Per questo motivo approfittane subito e mettile in carrello a soli 59,90€.