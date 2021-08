Macchine agricole autonome: John Deere compra Bear Flag Robotics

L'applicazione di tecnologie avanzate e dell'intelligenza artificiale per la movimentazione dei mezzi gestita dagli algoritmi non è solo quella che sta dando vita alle self-driving car. A ricordarlo è oggi l'acquisizione della startup californiana Bear Flag Robotics da parte di John Deere. Chi conosce il marchio non faticherà a immaginarne l'obiettivo: la creazione di macchine agricole autonome.

Bear Flag Robotics è l'acquisizione di John Deere

L'entità dell'assegno staccato per portare a termine con successo la trattativa e giungere a una stretta di mano ammonta a 250 milioni di dollari. La realtà comprata è stata fondata nel 2017 e ha sede nel cuore della Silicon Valley.

Tra i punti di forza della tecnologia sviluppata, il fatto di poter essere integrata sui mezzi esistenti già in commercio. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole attribuite nel comunicato stampa a Jahmy Hindman, Chief Technology Officer di John Deere.