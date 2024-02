Juno è la nuova app YouTube per Vision Pro di Apple

Vision Pro, il visore per la realtà mista di Apple, è disponibile da oggi per i consumatori, ma non ha ancora un’applicazione dedicata per YouTube. Per ovviare a questa mancanza, Christian Selig, lo sviluppatore di Apollo, il client Reddit, ha creato un’applicazione per YouTube su Vision Pro chiamata Juno. L’applicazione ha un costo di 5 dollari per un acquisto una tantum e non richiede abbonamenti. Selig ha spiegato sul suo blog che l’applicazione sfrutta l’API embed di YouTube, che permette di caricare i video in una web view e di controllare la riproduzione.

Selig ha precisato che questo rende Juno un’applicazione nativa e in grado di adattare automaticamente le dimensioni delle finestre ai vari rapporti di aspetto. Inoltre, grazie all’API embed, YouTube può continuare a mostrare gli annunci pubblicitari agli utenti che non hanno il livello Premium.

Le funzionalità di Juno

Juno offre diverse funzionalità, tra cui:

Finestre ridimensionabili, per regolare la dimensione dei video a piacimento

Trascinamento del pizzico, per scorrere il video avanti e indietro

Doppio pizzico sui lati, per saltare il video di 10 secondi in avanti o indietro

Oscuramento dell’ambiente, per concentrarsi sul video senza distrazioni

Lo sviluppo di Juno

L’idea di creare Juno è nata il mese scorso, quando Selig ha espresso su X il suo desiderio di avere un’app nativa per YouTube su Vision Pro, dato che passa molto tempo su questo servizio.

Al momento, Juno supporta solo una finestra, ma Selig ha intenzione di aggiungere il supporto multiview, grazie alla capacità di Vision Pro di mostrare più finestre spaziali. Selig ha anche in programma di aggiungere altre funzionalità, come la visualizzazione dei commenti, i nuovi ambienti immersivi e i controlli delle didascalie.

Le altre app per Vision Pro

Questa settimana, Apple ha annunciato che ci sono 600 app ottimizzate per Vision Pro. Tra queste, non ci sono ancora app per Netflix, YouTube e Spotify, ma gli utenti possono accedere a contenuti di Disney+, Max, ESPN, CBS, Paramount+, NBC, NBC Sports, Peacock, FOX Sports e UFC.

Selig ha chiuso Apollo dopo che Reddit ha cambiato i termini delle sue API nel giugno dello scorso anno. A settembre, ha aggiornato la sua app Pixel Pals, un animale domestico virtuale per Dynamic Island di Apple, con il supporto per i widget interattivi. A ottobre, ha rilasciato anche un widget per l’apprendimento delle lingue come parte dell’app Pixel Pals.