Juventus-Lazio all'inseguimento delle milanesi

Le tre giornate di campionato già in archivio sono servite per tracciare i primi provvisori equilibri di questa Serie A: ora, dopo la pausa forzata per le qualificazioni agli europei delle nazionali, si torna a fare sul serio con big match come Juventus-Lazio, entrambe all’inseguimento delle milanesi, impegnate in questo turno nel derby Inter-Milan. L’incrocio tra bianconeri e biancocelesti andrà in scena sabato 16 settembre alle 15, nella cornice dell’Allianz Stadium.

Serie A, giornata di big match: c’è Juventus-Lazio

La squadra di Allegri è partita bene, lasciandosi alle spalle una delle stagioni più complicate della sua storia e grane legali che hanno impattato anche sulle prestazioni in campo. 7 punti su 9 raccolti fin qui e la prospettiva di poter competere fino alla fine per restare nella parte alta della classifica. Esordio ben diverso per gli uomini dell’ex Sarri, scivolati ben due volte sotto i colpi di Lecce e Genoa, prima di battere i campioni in carica del Napoli. Si prospetta una sfida avvincente, da vedere in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Le strade dei due club si sono incrociate anche nella parentesi estiva del calciomercato. Non c’è stato l’atteso passaggio di Milinkovic-Savic in bianconero (il centrocampista è volato in Arabia), ma da Torino in direzione Roma sono partiti Rovella e Pellegrini.

Dovendo formulare un pronostico, punteremmo sulla vittoria della Juventus. Le ragioni? Uno stato di forma migliore mostrato nelle prime giornate di campionato (nonostante si sia già registrato qualche stop per infortuni di troppo), il fattore campo e la possibilità di concentrarsi esclusivamente sulla Serie A. Per la Lazio c’è infatti alle porte anche il primo impegno in Champions League, la prossima settimana in casa contro un avversario ostico come l’Atletico Madrid dell’ex Simeone.

