Juventus - Manchester City: come vederla in diretta streaming dall'estero

Juventus – Manchester City è uno dei big match di questo turno di Champions League. La partita è in programma oggi, 11 dicembre, a partire dalle 21. Per seguire in match è possibile affidarsi alla diretta streaming su Prime Video, accessibile a tutti gli utenti Amazon Prime. Chi non ha l’abbonamento può attivare un mese di prova gratuita senza vincoli, sfruttando tutti gli altri vantaggi del servizio (consegne rapide e molto altro). Successivamente, l’abbonamento si rinnoverà a 4,99 euro al mese oppure a 49,99 euro per un anno.

Per vedere Juventus – Manchester City in streaming dall’estero, oltre ad aver attivato Amazon Prime, potrebbe essere necessario utilizzare una VPN, andando a selezionare un server italiano, per evitare eventuali blocchi geografici all’accesso alla piattaforma di streaming. La VPN da usare in questo caso è NordVPN, ora disponibile in offerta a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Juventus – Manchester City in streaming dall’estero: dove vederla

Per vedere Juventus – Manchester City in streaming dall’estero è possibile utilizzare una VPN e selezionare un server italiano. Utilizzando un servizio come NordVPN, ad esempio, è necessario installare l’app di NordVPN e poi accedere all’elenco dei server VPN disponibili. Da qui bisogna selezionare un server italiano e avviare la connessione VPN, che sarà protetta dalla crittografia e senza limiti di banda e di traffico dati. A questo punto, basta collegarsi a Prime Video (avendo attivato Amazon Prime, anche con la prova gratuita).

Per attivare NordVPN, invece, bisogna seguire il link qui di sotto, andando poi a sfruttare l’offerta in corso che prevede un costo ridotto fino a 2,99 euro al mese oltre a 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’attivazione consente l’accesso immediato alla VPN.