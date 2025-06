Juventus - Manchester City: quando si gioca e dove vedere il match

Juventus – Manchester City è il match con cui si concluderà il Girone G del Mondiale per Club. Le due squadre sono già qualificate agli ottavi e nel match di oggi, 26 giugno, si giocheranno la prima posizione in classifica. Il risultato sarà fondamentale per capire quale sarà l’accoppiamento degli ottavi di finale che si giocheranno poi la prossima settimana. Il calcio di inizio è fissato per oggi alle 21:00 (ora italiana). La partita, quindi, si giocherà in un orario comodo per gli spettatori italiani ma decisamente meno comodo per i giocatori che dovranno fare i conti con temperature molto elevate.

Dove vederla

Juventus – Manchester City sarà trasmessa in diretta TV su Italia 1 (ricordiamo che Mediaset trasmette una partita al giorno della competizione) e in diretta streaming su DAZN. Seguire il match, quindi, non sarà un particolare problema e tifosi e appassionati avranno modo di assistere a un match potenzialmente molto interessante.

Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Tudor

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri, Reijnders; Cherki, Bernando Silva, Marmoush; Haaland. Allenatore: Guardiola