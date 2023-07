Come vedere la partita Juventus-Milan in streaming

Juventus-Milan non è mai una partita come le altre: questa volta, il grande classico del calcio italiano va in scena oltreoceano, negli Stati Uniti, per il Soccer Champions Tour. Non la solita amichevole, ma l’incrocio tra due big del nostro campionato alle prese con la preparazione estiva e la necessità di trovare la condizione di forma migliore in vista della nuova stagione. È possibile guardarla in diretta streaming su DAZN, ma bisogna puntare la sveglia. Il fischio di inizio è in programma per le ore 04:30 di venerdì 28 luglio.

Soccer Champions Tour: guarda Juventus-Milan in streaming

Nella cornice del Dignity Health Sports Park di Carson, in California, le squadre metteranno in mostra alcuni dei loro nuovi acquisti: da una parte Weah (che per questioni di natura familiare ha un passato legato a doppio filo alla storie dei rossoneri), dall’altra Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders e Pulisic, ma non è da escludere che se ne vedranno altri.

I tifosi e gli appassionati nottambuli hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN o di recuperarla poi on-demand sulla piattaforma. La telecronaca è stata affidata alla voce di Dario Mastroianni.

C’è molta curiosità in merito ai nuovi innesti e alla loro integrazione nei rispettivi gruppi. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due mister, Allegri e Pioli, dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti, Weah, McKennie, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Cambiaso, Kean, Chiesa;

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernadez, Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao.

I bianconeri sono un cantiere aperto, i rossoneri devono trovare il modo per rendere il più agevole possibile l’ingresso dei nuovi innesti. Formulare un pronostico è impresa davvero ardua, ma i bookmaker danno leggermente favoriti questi ultimi.

È solo un antipasto di ciò che attende chi sceglie di attivare un abbonamento a DAZN. In questa parentesi delle amichevoli estive potrà assistere anche alle partite di Inter, Roma, Fiorentina, PSG, Barcellona, Real Madrid e Manchester City. solo per citarne alcune. Da agosto toccherà poi alla Serie A, con tutti gli incontri da gustare in diretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.