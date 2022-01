Juve-Samp, Coppa Italia: dove vederla in streaming

La partita Juventus-Sampdoria di Coppa Italia in programma questa sera sarà particolare soprattutto sul fronte delle panchine: assenti i due tecnici che fino ai giorni scorsi hanno guidato bianconeri e blucerchiati. Da una parte mister Allegri dovrà scontare la squalifica e sarà sostituito da Landucci, dall'altra il club di Genova ha appena esonerato D'Aversa richiamando Giampaolo. Ecco dove guardarla in streaming.

Juventus-Sampdoria da guardare in streaming: dove?

Chi non la può seguire in diretta TV sintonizzandosi sulle frequenze di Canale 5 (che ha l'esclusiva) ha modo di scegliere la piattaforma Mediaset Infinity o il sito Sportmediaset. Il calcio d'inizio sarà fischiato alle ore 21:00.

I pronostici sono tutti a favore della Juventus, che giocherà sul prato di casa dello Stadium torinese, ma considerando il rendimento altalenante della squadra in questa stagione e le diverse assenze, oltre agli stimoli di una Sampdoria forse rivitalizzata dall'arrivo del nuovo tecnico, l'esito del match non è affatto scontato.

Del tutto probabile la presenza in campo fin dal primo minuto di Kaio Jorge tra i bianconeri, con Perin tra i pali. A difendere la porta dei blucerchiati sarà invece Falcone, con Audero ancora infortunato, così come Quagliarella.

Si tratta degli ottavi di finale della competizione (sponsorizzata Frecciarossa). Le altre gare già disputate hanno visto l'Atalanta imporsi per 2-0 sul Venezia, la Fiorentina con un clamoroso 5-2 ai danni del Napoli e il Milan per 3-1 sul Genoa, in un confronto che ha portato all'esonero quasi inevitabile di Shevchenko (entrambe le formazioni liguri hanno cambiato allenatore in pochi giorni). In programma anche Lazio-Udinese, Sassuolo-Cagliari, Inter-Empoli e Roma-Lecce che si giocheranno il passaggio ai quarti nei prossimi giorni.