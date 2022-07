JWST: countdown per le prime immagini di domani

L’attesa è finita. Mancano infatti poche ore alla pubblicazione delle prime immagini a colori dei corpi celesti scelti dalla NASA per dare ufficialmente inizio alle operazioni scientifiche del James Webb Space Telescope. Gli scienziati e gli appassionati di tutto il mondo potranno vedere le foto in streaming sul canale YouTube e sul sito dedicato, oltre che sui social media a partire dalle ore 16:30 italiane del 12 luglio. Stasera alle ore 23:00 italiane è prevista la pubblicazione di un’immagine in anteprima.

Il James Webb Space Telescope è stato lanciato il 25 dicembre 2021. Prima di raggiungere l’attuale orbita intorno al punto di Lagrange L2 (circa 1,5 milioni di Km dalla Terra), il telescopio è stato “assemblato” nello spazio con l’apertura degli specchi e la successiva procedura di allineamento delle ottiche. Dopo aver completato anche la calibrazione dei quattro strumenti di bordo, la NASA è pronta a svelare le prime immagini a colori. Come spiegato all’inizio di giugno, gli scienziati dell’agenzia spaziale statunitense hanno scelto un serie di target in collaborazione con ESA (European Space Agency) e CSA (Canadian Space Agency).

I corpi celesti selezionati sono cinque:

Come detto, una prima immagine di uno dei cinque target verrà mostrata stasera durante un evento organizzato alla Casa Bianca in presenza del Presidente Joe Biden e dell’amministratore della NASA Bill Nelson.

We can't contain the excitement for @NASAWebb's first full-color images!

On Monday, July 11 at 5pm ET (21:00 UTC), President Biden will unveil one of the space telescope's first images of deep space as a preview of what's ahead: https://t.co/kP5JdQEpVz pic.twitter.com/1wFZGkqrx8

— NASA (@NASA) July 11, 2022