JWST: spostamento degli specchi in tempo reale

Il 12 gennaio è iniziata la lunga procedura di allineamento delle ottiche del James Webb Space Telescope che durerà circa tre mesi. Prima di effettuare la “messa a fuoco” vera e propria è necessario spostare i 18 segmenti dello specchio primario e lo specchio secondario verso l'esterno. Per completare questa fase preliminare ci vorranno circa 10 giorni. Gli appassionati possono seguire i singoli movimenti millimetrici in tempo reale.

La danza degli specchi

Durante il lancio del telescopio, i 18 segmenti esagonali dello specchio primario e lo specchio secondario sono “stivati” a -12,5 millimetri per proteggerli da vibrazioni e accelerazione. Il sistema di controllo degli attuatori installati dietro ogni segmento (sette per quelli dello specchio primario, sei per lo specchio secondario) consente lo spostamento di un segmento alla volta e per un breve periodo di tempo.

Per portare i segmenti da -12,5 a 0 millimetri verranno effettuati movimenti di 10 nanometri, quindi servirà un giorno per muovere i segmenti di un millimetro. Ciò significa che il posizionamento richiederà circa 10 giorni. Il sito ufficiale consentirà di seguire la procedura in tempo reale. I segmenti indicati con A3 e A6 verranno spostati alla fine perché i sensori misurano il movimento in maniera differente.

Al termine di questa fase inizierà l'allineamento vero e proprio, utilizzando come riferimento le 18 immagini di una stella scattate dalla NIRCam (Near Infrared Camera), come si può vedere nel video pubblicato dalla NASA su YouTube.