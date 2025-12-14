Kali Linux 2025.4 con GNOME 49 e KDE Plasma 6.5

Offensive Security ha annunciato la disponibilità di Kali Linux 2025.4, quarta e ultima versione annuale della popolare distribuzione usata da ricercatori di sicurezza e hacker etici per informatica forense e penetration testing. Le principali novità riguardano gli ambienti desktop supportati, le immagini per macchine virtuali e la modalità di distribuzione. È stata anche aggiornata l’app per Android.

Novità di Kali Linux 2025.4

Kali Linux è basata su Debian. L’ambiente desktop predefinito è Xfce 4.20, per il quale sono ora disponibili i temi a colori. GNOME è stato aggiornato alla versione 49 e supporta solo sessioni Wayland (il supporto a X11 è stato eliminato). Il player video Totem è stato sostituito dall’app Showtime, i vari tool possono essere organizzati in cartelle nella visualizzazione a griglia e ci sono nuove combinazioni di tasti per aprire il terminale ( Ctrl + Alt + T o Win + T ).

KDE Plasma è stato invece aggiornato alla versione 6.5, quindi ci sono miglioramenti per KRunner e varie funzionalità. Wayland è ora il window server per tutti i tool inclusi nelle immagini VM. Il kernel Linux è stato aggiornato alla versione 6.16 e sono stati aggiunti tre nuovi tool, tra cui un server MCP per agenti AI.

Kali NetHunter supporta ora nuovi smartphone che eseguono LineageOS 23 (Android 16), tra cui i Samsung Galaxy S10. Considerato l’aumento delle dimensioni (fino a 15 GB), l’immagine live di Kali Linux 2025.4 viene ora distribuita esclusivamente tramite torrent.

Gli utenti che devono effettuare un’installazione pulita possono scaricare le immagini ISO da questa pagina. Sono stati aggiunti quattro nuovi mirror (due in Corea del Sud, uno in India e uno negli Stati Uniti). Per l’aggiornamento si può seguire questa guida.