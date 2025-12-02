KaOS 2025.11 con KDE Plasma 6.5.3 e altre novità

KaOS 2025.11 è disponibile per il download. La nuova versione della distribuzione Linux basata su Arch include KDE Plasma 6.5.3, nuove applicazioni e aggiornamenti per i pacchetti esistenti. Gli utenti possono scaricare l’immagine ISO da diversi mirror oppure solo gli update (il supporto è garantito per sempre).

Novità di KaOS 2025.11

La prima novità di rilievo riguarda Calamares, l’installer grafico di KaOS 2025.11. Gli sviluppatori hanno aggiunto Limine come bootloader alternativo a Systemd Boot per installazioni UEFI. Non è ancora impostato come predefinito perché è necessario effettuare ulteriori test.

La pagina di benvenuto di Calamares non usa più un browser per motivi di sicurezza (l’installer viene eseguito come root), ma un QML Drawer. Inoltre, l’opzione di partizionamento automatico di Calamares consente di utilizzare tutti i file system più diffusi, quindi non è necessario utilizzare il partizionamento manuale per scegliere XFS, EXT4, BTRFS o ZFS.

KaOS 2025.11 utilizza il kernel 6.17.9 e l’ambiente desktop KDE Plasma 6.5.3. Sono inoltre inclusi KDE Gear 25.08.3, KDE Frameworks 6.20.0, Boost 1.89.0, ICU 77.1, Glib2 2.86.2, Opencv 4.12.0, Poppler 25.11.0, Gstreamer 1.26.8, Pipewire 1.4.9, Systemd 257.10, ZFS 2.3.5, Cmake 4.2, OpenSSH 10.2, Bash 5.3, Protobuf 33.1 e Mesa 25.2.7.

SDDM 0.20.0 supporta anche la modalità Wayland, quindi KaOS si avvicina all’abbandono di X11 (previsto con KDE Plasma 6.8). Molto utile il tool Croeso, avviato automaticamente al termine dell’installazione, che permette di configurare il sistema attraverso 15 impostazioni di uso comune.

Octopi è invece il frontend grafico di pacman (gestore dei pacchetti) che mostra varie informazioni, permette di pulire la cache e verificare la sincronizzazione dei mirror. Tra le applicazioni incluse ci sono Firefox 145.0.2, Thunderbird 145.0.1 e LibreOffice 25.8.3. L’elenco completo dei pacchetti è qui.

Come detto, il supporto per KaOS è senza scadenza, essendo una distribuzione “rolling release”. Quindi è sufficiente solo l’installazione iniziale per ricevere sempre gli aggiornamenti. L’immagine ISO della versione 2025.11 si può scaricare da questa pagina.