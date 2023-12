Kaspersky Antivirus: approfitta dei SALDI NATALIZI fino al 60%

Kaspersky Antivirus è il sistema di sicurezza per eccellenza che protegge i tuoi dispositivi e pagamenti online da minacce estremamente pericolose e altrimenti efficaci. Oggi lo attivi sui tuoi dispositivi a un prezzo eccezionale. Approfitta dei Saldi Natalizi a questo link. Subito per te fino al 60% di sconto! Niente male vero? Protezione e privacy senza compromessi al miglior costo di sempre.

Grazie alla Garanzia di Rimborso, hai fino a 30 giorni di tempo per provare questa soluzione all’avanguardia sui tuoi device e, nel caso in cui non fossi soddisfatto, annullare l’abbonamento con un rimborso totale di quanto speso. Contattando l’assistenza clienti, sempre disponibile, dovrai solo comunicare la tua richiesta di rimborso, anche senza dover spiegare le tue motivazioni. Questo è un altro indicatore di qualità e professionalità.

Scegli tra tre piani di abbonamento speciali, pronti a soddisfare tutte le tue esigenze. Risparmia con Kaspersky Standard Antivirus, la suite essenziale che si concentra su sicurezza e privacy grazie a un anti-virus in tempo reale capace di bloccare qualsiasi minaccia, vera o presunta, prima che possa danneggiarti. Inoltre, incluse hai anche una protezione dei pagamenti online e un’ottimizzazione delle prestazioni, per device sempre veloci, reattivi e scattanti.

Kaspersky Antivirus: la soluzione completa per la tua protezione online

Con Kaspersky Antivirus ottieni una soluzione completa per la tua protezione online. Finora abbiamo visto solo uno dei tre piani disponibili all’attivazione online, in super offerta grazie ai Saldi Natalizi con sconti fino al 60%. Vediamo gli altri due e cosa includono nel bundle di sicurezza e privacy online.

Scegli Kaspersky Plus Internet Security se, oltre ad anti-virus, protezione dei pagamenti online e ottimizzazione delle prestazioni, vuoi anche una VPN illimitata e super veloce. Inoltre, hai anche un controllo costante in grado di rilevare e allertare eventuali fughe di dati. Insomma, una vera e propria centrale di monitoraggio tutta per te.

Ottieni Kaspersky Premium Total Security se cerchi una soluzione completa su tutto. Anti-virus, protezione pagamenti online, ottimizzazione, VPN illimitata, controllo fughe dati e protezione dell’identità, controllo e rimozione dei virus da parte di esperti e, infine, un anno gratis di Kaspersky Safe Kids tutto per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.