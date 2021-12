Kaspersky apre alle promo di Natale e regala un buono Amazon per tutti gli acquisti

Kaspersky ha lanciato una nuova promozione per il Natale in arrivo a fronte di offerte su tutti i pacchetti di sicurezza tra computer locale, dunque anti virus standard per PC Windows a sistemi di protezione totale per PC, Mac e dispostivi mobili, a seconda di quello che occorre.

A fronte di uno sconto del 50% su molti pacchetti di protezione, viene anche regalato un buono Amazon dopo l’acquisto che si può utilizzare ad esempio per altri regali da fare. La licenza che si acquista è ovviamente anche valida come regalo, dunque si può cedere a chi riceve il dono.

Buono Amazon in regalo oltre allo sconto

Ci sono tre livelli diversi di protezione: base, avanzata e completa, e per ognuna nella pagina di riferimento c’è una descrizione delle funzioni e di quello che si acquista se si procede a utilizzare Kaspersky nei vari prodotti offerti.

La licenza acquistata non funziona solo da anti virus ma protegge nell’uso totale del computer o dispositivo mobile locale o in rete. Tra le varie funzioni troviamo il blocco di annunci pubblicitari o popup, protezione webcam e quella dei pagamenti elettronici, su qualsiasi sito andiamo poi a inserire i nostri dati.

Incluso poi c’è anche un password manager che permette di tenere sotto controllo tutte le proprie parole di accesso accedendo poi ad un solo software che le andrà a memorizzare e proteggere in modo sicuro.

Oltre alle password vengono protetti anche i file che scegliamo di tenere al sicuro, dunque accessi non autorizzati o eventuali intrusioni verranno automaticamente respinti, così come potenziali software dannosi scaricati per errore. Conclude l’offerta una VPN che può da sola ripagare l’acquisto magari per la prenotazione di voli tramite i portali online. Simulando di trovarsi in un paese diverso può capitare di ottenere prezzi vantaggiosi per lo stesso identico biglietto, ottenendo così un risparmio concreto.