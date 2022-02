Kaspersky cancella la conferenza al MWC 2022

Con un breve comunicato giunto in redazione, Kaspersky rende nota la cancellazione della conferenza stampa organizzata al MWC 2022 di Barcellona. L’appuntamento, in agenda per la giornata di domani (martedì 1 marzo), non andrà in scena né in presenza né nel suo formato online.

MWC 2022: Kaspersky cancella la conferenza stampa

La società sottolinea che il proprio stand rimarrà invece a disposizione di coloro ospiti della fiera e che due speaker prenderanno parte a panel online. La decisione di annullare l’incontro previsto è da attribuire a motivazioni di natura logistica che stanno impediscono ai relatori di presenziare all’evento.

Questa decisione è dovuta a cancellazioni e/o interruzioni del traffico aereo, che impediscono al team di Kaspersky e ai relatori della conferenza di essere presenti all’evento e di organizzarlo in modo adeguato. L’azienda parteciperà comunque all’evento come previsto per rappresentare il marchio globale e il portfolio di prodotti.

Tra le sanzioni imposte dai paesi dell’Unione Europea alla Russia, nel contesto del conflitto in corso in Ucraina, vi è infatti anche la chiusura dello spazio aereo alle compagnie di bandiera. Da qui le difficoltà. Il quartier generale di Kaspersky, software house specializzata in soluzioni per la cybersecurity, si trova a Mosca.

Nei giorni scorsi GSMA, organizzatore del Mobile World Congress, ha ribadito la volontà di non cancellare la fiera nonostante l’esplosione della guerra in Ucraina. Il padiglione russo è però stato escluso dalla manifestazione.