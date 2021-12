Kaspersky Internet Security per Android: sconto 50%

Pochi giorni fa sono state scoperte alcune app infette sul Galaxy Store. Samsung non ha impedito il download, ma fortunatamente il servizio Play Protect di Google ha bloccato la loro installazione. Per evitare questo e altri rischi è preferibile utilizzare una soluzione di sicurezza per Android, come Kaspersky Internet Security. Grazie alla promozione attuale, valida fino al 3 gennaio 2022, gli utenti possono risparmiare il 50% sul costo dell'abbonamento.

Kaspersky Internet Security: 24,99 euro per un anno

Kaspersky Internet Security è una della due soluzioni di sicurezza che supportano Android, oltre a Windows e macOS (Total Security è compatibile anche con iOS). Il software è in grado di proteggere i dispositivi attraverso la scansione in tempo reale delle minacce e può rilevare automaticamente i siti infetti.

La funzionalità App Lock consente di proteggere le app Android tramite PIN, pattern o impronta digitale. Impedisce inoltre alle app poco attendibili di accedere ai processi del sistema operativo e ai dati personali. L'attività online viene invece nascosta con la VPN (300 MB al giorno).

Altre funzionalità integrate sono disponibili solo per PC e Mac, come il firewall bidirezionale (Windows), la protezione dei pagamenti tramite browser dedicato, blocco delle pubblicità fastidiose e dei tracker, protezione della webcam.

Grazie all'offerta valida fino alla mezzanotte del 3 gennaio 2022, l'abbonamento per un anno e un dispositivo costa solo 24,99 euro. È possibile scegliere la protezione per più dispositivi (fino a 10) e due anni, ottenendo sempre uno sconto del 50%. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e addebito SEPA (con garanzia di rimborso entro 30 giorni).