Kaspersky Internet Security in offerta speciale (-20%)

La software house russa sviluppa uno dei migliori antivirus sul mercato. Fino alle 17 del 1 novembre 2021 è disponibile una promozione interessante per la suite Kaspersky Internet Security. L'abbonamento per uno o due anni e fino a 10 dispositivi può essere sottoscritto con uno sconto di 20 euro. Manca poco alla scadenza, quindi è meglio affrettarsi per non perdere un'occasione di risparmio.

Kaspersky Internet Security: sconto di 20 euro

Kaspersky Internet Security è la soluzione intermedia offerta dall'azienda russa (le altre sono Kaspersky Antivirus e Kaspersky Total Security). La suite include ovviamente il noto antivirus che rileva in tempo reale ogni tipo di minaccia informatica (ransomware inclusi), blocca gli exploit più diffusi e individua i link pericolosi all'interno delle pagine web.

Sono inoltre presenti altri tool che garantiscono la sicurezza, tra cui quelli che rilevano gli attacchi di phishing, i tentativi di furti dei dati personali e l'accesso non autorizzato alla webcam. Internet Security impedisce alle app non attendibili di accedere ai processi di sistema, protegge i pagamenti online, blocca il tracciamento e la visualizzazione dei banner più invadenti.

La suite include inoltre un firewall per il monitoraggio del traffico in entrata e uscita, una VPN gratuita (300 MB al giorno) e un tool che blocca l'accesso ai contenuti per adulti. Kaspersky consente di sottoscrivere l'abbonamento per uno o due anni e fino a 10 dispositivi. Il costo minimo è 29,99 euro (un anno e un dispositivo). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e bonifico. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.