I primi 15 anni di Kaspersky in Italia

Con due sedi operative a Roma e a Milano, questo mese Kaspersky (la suite Premium è in sconto del 50%) celebra i suoi primi 15 anni di attività in Italia. E lo fa a modo suo, facendo il punto sull’evoluzione dello scenario relativo alla cybersecurity, attraverso un punto di vista inevitabilmente legato ai valori fondamentali dell’azienda. Il blogpost completo è raggiungibile attraverso il link a fondo articolo.

Kaspersky festeggia i suoi primi 15 anni in Italia

Prendendo in considerazione la prima metà del 2023, i ricercatori della società hanno individuato oltre 85 milioni di minacce provenienti dal Web, più di 15.000 attacchi ransomware e 33.000 trojan che prendono di mira i settori bancario e finanziario. Se l’attività dei criminali cambia in termini di approcci e strategie, devono di conseguenza fare altrettanto le realtà impegnate per contrastarla.

Questo vale sia per l’ambito enterprise che per quello consumer, la cui offerta è stata profondamente rinnovata. Non più solo un antivirus, ma una vera e propria suite completa, che copre diverse aree di protezione, incluse privacy e identità. Riportiamo di seguito le parole di Cesare D’Angelo, General Manager di Kaspersky per l’Italia, che fa riferimento al concetto di cyber immunity.

Come sta cambiando il panorama delle minacce, allo stesso modo si sta evolvendo l’approccio alla sicurezza. Se in passato gli investimenti in cybersecurity erano dettati principalmente dalla paura, oggi in Kaspersky ci impegniamo a portare avanti una vision completamente diversa, quella della cyber immunity. Basata sull’approccio security-by-design, la cyber immunity offre un livello di protezione così elevato che i costi o gli sforzi dei criminali informatici per realizzare e portare a termine un attacco superano il potenziale guadagno, rendendolo non redditizio e spingendoli a cambiare obiettivo.

La suite Premium, oggi in sconto del 50% per i lettori di Punto Informatico, integra uno strumento sempre aggiornato che blocca malware, virus, ransomware e applicazioni spia. Il pacchetto include poi una VPN per navigare in modo anonimo, un password manager multipiattaforma e un tool per ottimizzare le prestazioni dei dispositivi. È garantita la piena compatibilità con Windows, macOS, Android e iOS. Inoltre, alla sottoscrizione si riceve un anno di Kaspersky Safe Kids gratis ed è possibile contare sulla garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.