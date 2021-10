Kaspersky: l'antivirus per tutti i tuoi dispositivi a soli 24,99€

Se sei alla ricerca di un ottimo antivirus, sei nel posto giusto perché Kaspersky è in promozione su Amazon. Grazie al download immediato lo fai subito tuo risparmiando la cifra di 55 euro. Infatti l'abbonamento annuale costa solo 24,99€ e lo sfrutti su più di un dispositivo alla volta. Non è fantastico? Ma questo non è tutto.

Kaspersky: l'abbonamento che ti protegge da virus e non solo

Oramai avere un software che sia in grado di proteggere i tuoi dispositivi in rete è essenziale. Per compromettere il tuo computer può bastare anche una semplice email e allora perché correre questo rischio?

Con Kaspersky non solo ti assicuri che questo non succeda, ma anche molto altro. Infatti all'interno di questo pacchetto trovi anche una protezione per i pagamenti effettuati, una protezione per la rete domestica e un sistema di sicurezza per gestire le tue password senza correre rischi.

Come ti preannunciavo, la copertura dell'abbonamento è di ben 12 mesi ossia un anno. Durante questo periodo di tempo puoi attivare l'abbonamento su quattro dispositivi differenti che montano sistemi Windows, MacOS, Android e iOS.

Non devi aspettare alcun codice via posta perché una volta completato l'ordine ti viene inviata un'email su cui troverai tutte le informazioni su come scaricare il software e quant'altro.

Perché non ne approfitti? Acquista subito Kaspersky su Amazon a soli 24,99€. Lo ordini e lo attivi nel giro di qualche secondo sui dispositivi che scegli tu.