Kaspersky per la famiglia: un unico pacchetto per proteggere tutti i dispositivi

Ogni giorno le persone trascorrono ore e ore davanti al loro smartphone o al computer. Persone di tutte le età, ragazzi e adulti. Navigano sul web, fanno acquisti online, pagano le bollette, stanno sui social e molte altre attività.

Se da una parte è una grande comodità riuscire a svolgere tutte queste operazioni con un solo device, dall’altra parte i rischi per la sicurezza dei propri dati sono cresciuti a dismisura rispetto al passato. Le persone maggiormente a rischio sono quelle più attempate, dato che non hanno le conoscenze dei più giovani, finendo spesso e volentieri per sottovalutare potenziali pericoli.

Da qui la necessità di un piano di sicurezza completo per tutta la famiglia, in grado di mantenere le attività online di ciascun componente sicure e private, senza per questo compromettere la velocità dei dispositivi in uso. Una delle soluzioni migliori sul mercato è quella offerta da Kaspersky, leader nel settore della sicurezza informatica a livello internazionale.

Kaspersky Premium, la soluzione ideale per proteggere i dispositivi di tutta la famiglia

Kaspersky Premium disponibili con uno sconto fino al 50% per gli utenti di Punto Informatico fino a gennaio 2024, è il piano più potente offerto da Kaspersky per la protezione completa di privacy, identità e dispositivi di tutta la famiglia. Sono inclusi alcuni vantaggi esclusivi come una VPN veloce e illimitata, un eccellente password manager e un’assistenza IT da remoto dedicata.

Una delle funzionalità più interessanti del piano Premium è la protezione dell’identità. La suite di Kaspersky è in grado di rilevare l’accesso remoto da parte di malintenzionati, il cui obiettivo è di sottrarre i dati sensibili per portare a termine furti di identità o frodi online. In aggiunta a ciò offre un archivio sicuro e criptato per i documenti personali più importanti, come carta di identità e la patente.

Riguardo invece alle funzionalità per la privacy, il piano Kaspersky Premium integra una VPN veloce e illimitata e un ottimo password manager. Con la prima si ottiene una protezione massima dei propri dati quando ci si connette alle reti Wi-Fi pubbliche. Invece un tool come il password manager archivia in modo sicuro e crittografato le credenziali che si usano per accedere ad app, programmi e siti web.

Non vengono nemmeno trascurate le funzioni di sicurezza, anzi. Dalla rimozione delle vulnerabilità presenti nel PC a un potente antivirus in grado di neutralizzare e prevenire attacchi di virus e malware: la suite di Kaspersky da questo punto di vista è tra le più efficaci a livello mondiale.

Senza dimenticare i tanti strumenti per la protezione dagli hacker: firewall bidirezionale, Network Attack Blocker e anti-ransomware sono solo alcuni esempi dell’efficacia delle misure adottate da Kaspersky per proteggere tutti i componenti della famiglia dai cybercriminali.

Kaspersky Safe Kids gratis per 1 anno

In più, per il primo anno il piano Premium offre gratuitamente il servizio Kaspersky Safe Kids, progettato per tenere al sicuro i più piccoli ovunque si trovino. Merito dei strumenti di sicurezza presenti al suo interno, tra cui la ricerca sicura su YouTube, il monitoraggio GPS, il blocco sicuro dei siti con contenuti per adulti e la gestione del tempo che il minore può trascorrere davanti allo schermo del dispositivo.

Il piano Kaspersky Premium è disponibile all’acquisto a partire da 57,99 euro, con garanzia di rimborso entro 30 giorni, ma fino a gennaio 2024 è disponibile con uno sconto fino al 50% per gli utenti di Punto Informatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.