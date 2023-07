Kaspersky Plus, la soluzione completa che cercavi per proteggere il tuo PC

Per migliorare la sicurezza e proteggere il tuo PC, è imperativo dipendere da un software appropriato che abbia la capacità di aumentare la tua difesa contro i pericoli online e garantire un utilizzo sicuro di Internet.

Ci sono varie scelte disponibili per gli utenti, tuttavia, l’offerta di Kaspersky attualmente fornisce un ulteriore livello di garanzia. Optando per Kaspersky Plus, gli utenti possono beneficiare di un sistema di protezione completo.

Nel pacchetto software di Kaspersky sono incluse varie funzionalità essenziali progettate per fornire agli utenti un’esperienza online sicura.

Queste funzionalità includono un sistema antivirus in tempo reale, protezione per i pagamenti online e un servizio VPN illimitato.

Con tutti questi strumenti a tua disposizione, puoi navigare in Internet con sicurezza senza compromettere la tua sicurezza.

Il costo di questa protezione completa è di 25,99 euro per un abbonamento di un anno, che equivale a soli 2,16 euro al mese.

Inoltre, se desideri estendere questa protezione a più dispositivi, hai la possibilità di farlo per ulteriori 4 euro.

Ciò significa che con un piccolo aumento di prezzo puoi salvaguardare non solo il tuo PC, ma anche altri dispositivi, per un totale di tre.

Proteggere il tuo PC con Kaspersky Plus è fondamentale

Scegliendo di investire in Kaspersky Plus, avrai accesso a una serie di vantaggi:

protezione in tempo reale identificando e prevenendo efficacemente tutti i tipi di minacce online ;

; meccanismo di sicurezza sugli acquisti online progettato per facilitare in modo sicuro le tue transazioni;

progettato per facilitare in modo sicuro le tue transazioni; privacy online con una VPN che ti consente di accedere a Internet senza alcuna limitazione sul traffico dati o sulla larghezza di banda.

Per la durata di un anno, l’attivazione di Kaspersky Plus richiede un pagamento di € 25,99, con la garanzia di proteggere il tuo PC.

L’estensione di questa protezione a tre dispositivi (inclusi un PC, uno smartphone e un tablet di preferenza dell’utente) su sistemi operativi Windows, macOS, Android e iOS/iPadOS comporta un costo di soli € 29,99.

Ulteriori informazioni sulla promozione Kaspersky sono disponibili cliccando sul link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.