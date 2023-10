Kaspersky Premium in sconto del 75% con il nuovo codice promo

Kaspersky Premium è un’ottima occasione per acquistare un piano antivirale per i propri dispositivi a un prezzo scontato in totale del 75%, grazie al nuovo codice sconto “PLUS15”, che garantisce un ulteriore 15% di sconto in più sul prezzo già tagliato del 60% sul piano per 5 dispositivi.

Il pacchetto Premium è abbastanza completo e include anche una VPN, accompagnata da numerosi altri strumenti per garantire la sicurezza delle vostre informazioni.

Kaspersky Premium: la promozione da non perdere

Inserendo il codice “PLUS15” in fase di acquisto, nel carrello, Kaspersky Premium si riduce a soli 49,99€, invece che 199,98€ per i primi 2 anni. Il piano permette di proteggere fino a 5 dispositivi, tra PC, portatili, smartphone e tablet, ed è compatibile con Windows, MacOS, Android e iOS.

L’antivirus offre una protezione avanzata e un monitoraggio in tempo reale delle minacce. Eseguendo una scansione costante, intercetta velocemente qualsiasi tipo di malware e ne previene l’esecuzione, eliminandolo definitivamente dal sistema. Non manca un’estensione per i browser, che consente di navigare in sicurezza ed evitare siti web potenzialmente pericolosi.

La VPN integrata protegge le informazioni di navigazione quando ci si connette alle reti wireless pubbliche, mascherando l’IP e indirizzando il traffico in dei server privati. Se la connessione VPN si interrompe, l’accesso a internet viene bloccato grazie alla funzione di Kill Switch, impedendo che i dati personali vengano esposti. Grazie a 2000 server dislocati globalmente, potete anche accedere a qualsiasi contenuto multimediale senza limiti geografici.

Kaspersky protegge anche i pagamenti, reindirizzando l’operazione su un browser interno ad alta sicurezza quando viene effettuata una transazione online, così che i dati finanziari, come quelli sulle carte di credito, rimangano totalmente privati. Il password manager si occupa di tenere memorizzati tutti questi dati in un luogo sicuro, insieme ad altri documenti e alle credenziali dei vostri account.

Tra le altre funzionalità, oltre a un anti-phishing, troviamo anche una protezione dagli accessi non autorizzati, uno strumento per ottimizzare le prestazioni dei dispositivi e molto altro, insieme a un anno gratuito per il servizio Safe Kids, con cui monitorare le attività su internet dei minori, tenendoli al sicuro da siti web dannosi o non adeguati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.