Kaspersky Premium: sicurezza totale ora a -56%

Se la tua vita è molto orientata al digitale, sappi che ogni giorno, milioni di minacce cercano di compromettere la tua privacy e la tua sicurezza. È qui che entra in gioco Kaspersky Premium, la tua soluzione all’avanguardia per una protezione totale che va ben oltre il semplice antivirus. Ecco come questo servizio può essere la risposta che stavi cercando.

Kaspersky Premium: sicurezza digitale completa

Kaspersky Premium non si limita a proteggerti dai virus, ma è un vero e proprio scudo che tutela ogni aspetto della tua vita digitale:

Protezione avanzata dai virus : con tecnologie di rilevamento all’avanguardia, Kaspersky Premium neutralizza virus e malware prima che possano fare danni.

: con tecnologie di rilevamento all’avanguardia, Kaspersky Premium neutralizza virus e malware prima che possano fare danni. Monitoraggio delle fughe di dati in tempo reale : le tue informazioni personali e finanziarie sono al sicuro, grazie al monitoraggio costante e alla protezione contro le fughe di dati.

: le tue informazioni personali e finanziarie sono al sicuro, grazie al monitoraggio costante e alla protezione contro le fughe di dati. Privacy garantita : con la VPN illimitata, il Password Manager e l’Archivio documenti, la tua privacy online è blindata.

: con la VPN illimitata, il Password Manager e l’Archivio documenti, la tua privacy online è blindata. Supporto IT remoto: hai un team che ti aiuta in varie situazioni, dall’analisi e rimozione dei virus fino alla verifica dell’integrità del PC.

Oltre l’antivirus: le funzionalità avanzate

Ma Kaspersky Premium non è solo un antivirus, ma ti offre delle funzionalità avanzate come la navigazione sicura e privata, senza tracciamenti online e pubblicità invasive. O ancora può ottimizzare i tuoi dispositivi rendendoli veloci e reattivi ed infine protegge le tue transazioni online e le tue password. E se tutto questo non è abbastanza, Kaspersky estende la protezione a tutta la tua famiglia grazie al monitoraggio e controllo genitoriale e all’educazione digitale per i più giovani, grazie a Kaspersky Safe Kids incluso per un anno.

Tutte queste funzionalità sono ora proposta con un offerta specale: uno sconto del 56% su Kaspersky Premium. Per il primo anno paghi solo 34,99 €, invece di 79,99 €. Allora non aspettare che la tua sicurezza sia compromessa. Stare tranquilli durante l’uso dei propri dispositivi digitali è fondamentale, e con Kaspersky Premium, è anche incredibilmente accessibile. Visita il sito cliccando qui e acquista il primo anno di protezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.