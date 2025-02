Kaspersky Safe Kids in offerta a 21,99€ per un anno

I dispositivi digitali sono sempre più presenti nella vita quotidiana dei bambini e degli adolescenti, ma con l’aumento del tempo trascorso online cresce anche il rischio di esposizione a contenuti inappropriati, truffe e interazioni pericolose. Per garantire un’esperienza sicura e controllata, Kaspersky Safe Kids offre una soluzione avanzata di parental control, aiutando i genitori a proteggere i più piccoli durante la navigazione su Internet.

Grazie alla promozione in corso, è possibile accedere a tutte le funzionalità di questo strumento per soli 21,99€ per un anno, anziché 27,99€, ottenendo così una protezione completa a un prezzo ridotto.

Kaspersky Safe Kids: il parental control che protegge i tuoi figli

Con Kaspersky Safe Kids, i genitori possono monitorare le attività online dei propri figli senza invadere la loro privacy, impostando filtri per i contenuti web, limiti di utilizzo dei dispositivi e controllando le applicazioni installate. Il sistema consente di bloccare siti web inappropriati, garantendo che i bambini possano navigare in un ambiente sicuro e privo di minacce.

Un’altra funzione fondamentale è il monitoraggio della posizione GPS, che permette di sapere sempre dove si trovano i propri figli e di ricevere avvisi se si allontanano da determinate aree predefinite. Inoltre, gli strumenti di gestione del tempo consentono di stabilire limiti di utilizzo giornalieri, aiutando a prevenire l’eccessiva esposizione ai dispositivi e promuovendo abitudini digitali più equilibrate.

Grazie all’app mobile dedicata, i genitori possono accedere in qualsiasi momento a report dettagliati sull’attività digitale dei loro figli e ricevere consigli pratici su come affrontare le sfide dell’educazione digitale. Con l’offerta attuale di Kaspersky Safe Kids a 21,99€ per un anno, questa soluzione rappresenta un investimento conveniente per la sicurezza e il benessere online dei più piccoli.

Per attivare la promozione, basta visitare il sito ufficiale di Kaspersky e completare l’acquisto in pochi semplici passaggi.