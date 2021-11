Kaspersky Safe Kids per proteggere i dispositivi dei figli

La software house russa aveva annunciato a fine ottobre i risultati di una ricerca sui pericoli che corrono i bambini, se lasciati davanti allo schermo dei dispositivi digitali senza nessuna supervisione. I genitori possono utilizzare vari strumenti per monitorare le attività online dei propri figli, come Kaspersky Safe Kids. L'abbonamento per un anno può essere sottoscritto al prezzo di 19,99 euro.

Kaspersky Safe Kids: protezione per i più piccoli

Kaspersky Safe Kids è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. Il software permette di bloccare l'accesso a contenuti inappropriati suddivisi in categorie (ad esempio, giochi d'azzardo, armi e violenza), creare un elenco personalizzato di app e siti consentiti (o che richiedono il permesso del genitore) e limitare l'uso delle app in base all'orario.

In maniera analoga, Kaspersky Safe Kids consente di bloccare la ricerca di specifici argomenti su YouTube e di controllare la cronologia di navigazione. I genitori possono anche impostare il numero massimo di ore che i figli possono trascorrere davanti allo schermo. In questo modo, il dispositivo viene bloccato al raggiungimento della soglia prefissata.

Il software può inoltre inviare notifiche in tempo reale sulle attività online e localizzare la posizione geografica dei figli tramite GPS. È possibile anche impostare un'area di sicurezza, entro la quale i figli possono muoversi. Se viene oltrepassato il “recinto digitale”, i genitori ricevono una notifica.

Il genitore deve prima installare l'app Kaspersky Safe Kids per Android o iOS sul proprio dispositivo mobile, selezionando la modalità “Genitore”. Successivamente deve essere creato un account My Kaspersky. Infine è necessario installare la versione Windows, macOS, Android o iOS sul dispositivo dei figli, scegliendo la modalità “Bambino”. L'abbonamento per un anno può essere sottoscritto a 19,99 euro.