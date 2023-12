Kaspersky: sconto 50% per i nostri lettori

Inizia il nuovo anno con il piede giusto, approfittando dello sconto del 50% riservato ai nostri lettori sulla suite che unisce Kaspersky Premium Total Security e Kaspersky Safe Kids. Include la pluripremiata protezione antivirus e funzionalità di sicurezza avanzate, a tutela dei dati e della privacy, anche quella dei più piccoli.

Kaspersky Premium e Safe Kids a metà prezzo

Cosa include il pacchetto? C’è la protezione contro malware, virus, ransomware e app spia di qualunque genere, eseguita in tempo reale e potendo contare su aggiornamenti costanti. Inoltre, ci sono una tecnologia che tiene lontane le campagne di phishing, un firewall per la difesa dagli attacchi di rete, il rilevamento dello stalkerware, la tutela dei sistemi di pagamento, il controllo delle fughe di dati sul Dark Web e una VPN illimitata superveloce. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.

Per quanto riguarda invece i bambini, la suite mette a disposizione strumenti avanzati per il parental control come il monitoraggio GPS con avvisi sugli spostamenti, i filtri per le ricerche online e su YouTube, senza dimenticare la possibilità di imporre dei limiti per il tempo trascorso davanti alle app. La compatibilità è assicurata con Windows, macOS, Android e iOS. A garantire la qualità e l’efficacia della soluzione sono i test indipendenti condotti sui prodotti della software house che, su 86 prove, hanno ottenuto 69 prime posizioni e per 73 volte si sono classificati tra i primi tre posti.

L’abbonamento annuale a Kaspersky Premium Total Security e a Kaspersky Safe Kids è in offerta al prezzo finale di 39,99 euro (invece di 79,99 euro) per la configurazione su un dispositivo, grazie allo sconto del 50% proposto ai nostri lettori. Per altre opzioni, visitare la pagina dedicata. Prima della scadenza sarà eventualmente possibile disattivare il rinnovo automatico, senza alcun costo aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.