Kaspersky Secure Connection: VPN per lo streaming

Gli utenti scelgono una VPN soprattutto per poter accedere ad Internet in completo anonimato ed evitare il tracciamento della navigazione. Ma questo tipo di software viene sfruttato anche per altre attività, tra cui streaming, gaming e torrenting. In base ai risultati di AV-TEST, tra quelle che offrono le migliori prestazioni c’è Kaspersky Secure Connection.

Kaspersky Secure Connection: VPN per Netflix

AV-TEST ha confrontato tre VPN: NordVPN, Kaspersky Secure Connection e F-Secure Freedome. La soluzione offerta dalla software house russa garantisce le massime prestazioni durante lo streaming ed è un’ottima scelta anche per gli utenti che giocano online e usano i servizi P2P. La riproduzione dei video avviene senza interruzioni, grazie al protocollo proprietario Hydra.

Secure Connection offre inoltre una latenza ridotta, un parametro molto importante per i gamer. Gli utenti possono utilizzare la VPN per accedere direttamente ai server più vicini a quelli dell’azienda che sviluppa il gioco. Kaspersky è l’unica azienda che pubblica i report sulla trasparenza per la sua VPN. È possibile quindi conoscere le richieste di accesso ai dati effettuati dai vari governi e quelle accettate/respinte.

Kaspersky Secure Connection è compatibile con Windows, macOS, iOS e Android. È disponibile una rete di oltre 2.000 server in 38 paesi. Ci sono server ottimizzati per Netflix. Può essere utilizzata su 5 dispositivi in contemporanea. Il costo dell’abbonamento è 4,99 euro/mese o 29,99 euro/anno. È possibile testare la versione gratuita, ma c’è un massimo di 200 MB al giorno e si connette automaticamente al server più vicino.

