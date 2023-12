Kaspersky: sicurezza digitale avanzata per tutti i dispositivi

Kaspersky offre una copertura completa per la sicurezza online, con antivirus, protezione dei pagamenti, privacy e protezione dell’identità, accessibile a prezzi ridotti. Compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, Kaspersky offre soluzioni per ogni esigenza digitale.

Con una garanzia di rimborso di 30 giorni, Kaspersky garantisce una protezione completa, utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale all’avanguardia per rilevare e bloccare minacce online, proteggere la privacy e garantire transazioni sicure.

Kaspersky è in grado di proteggere la privacy bloccando i tentativi non autorizzati di accedere alla webcam o di tracciare le attività sui siti Web. Inoltre, protegge i pagamenti quando si effettuano acquisti o operazioni bancarie online e verifica la sicurezza di siti Web e messaggi e-mail prima dell’apertura.

L’offerta di Kaspersky è disponibile in diversi piani con soluzioni per una protezione essenziale o un’assistenza di alto livello per tutta la famiglia, con tariffe in promozione per il primo anno di abbonamento.

Il Piano Standard Antivirus al costo di 19,99€ per il primo anno anziché 34,99 €, include protezione antivirus in tempo reale, protezione dei pagamenti online, ottimizzazione delle prestazioni, firewall bidirezionale garantendo sicurezza e performance ottimizzate per una varietà di sistemi operativi​​.

Il Piano Plus Internet Security include, oltre a tutti i servizi del Piano Standard,anche VPN illimitata e superveloce, password manager e controllo fughe di dati. Questo piano ha un costo 29,99 € per il primo anno di abbonamento, mentre il rinnovo avverrà automaticamente al costo di 54,99 €.

Infine, il Piano Premium Total Security con un prezzo iniziale per il primo anno di abbonamento a 34,99 € anziché 79,99 €. Questa versione include, oltre agli altri servizi disponibili con gli altri piani, un servizio di protezione dell’identità e assistenza esperta nella rimozione dei virus​​.

