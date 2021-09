Kaspersky Smart Home Security per i dispositivi connessi

Sempre più dispositivi connessi trovano posto all'interno delle nostre smart home: dagli altoparlanti a cui affidiamo i comandi vocali ai termostati, fino a televisori, computer, impianti di illuminazione e così via. L'ecosistema è quasi inevitabilmente finito nel mirino dei malintenzionati, come testimonia una ricerca condotta da Kaspersky, che per far fronte a questo genere di pericoli lancia oggi una soluzione inedita, battezzata Smart Home Security.

Un prodotto per la sicurezza dei dispositivi connessi

Secondo lo studio, nel 2020 il mercato dei device appartenenti alla Internet of Things (e alla smart home) ha registrato una crescita importante, con un incremento pari al 23,1%. Sono aumentati di pari passo gli attacchi, raddoppiati rispetto all'anno precedente. Accresce anche la percezione del rischio, con l'89,1% degli utenti che manifesta preoccupazione.

La soluzione Smart Home Security si rivolte proprio a loro, combinando funzionalità come la protezione da malware e sorveglianza nascosta al controllo della rete Internet e altro ancora. Di particolare interesse il toolset anti intrusioni con strumenti come la scansione dei file AV, il blocco degli attacchi di forza bruta, il monitoraggio degli URL sospetti e quello di porte e protocolli.

Il prodotto viene installato su un router da un operatore di telecomunicazioni, richiedendo all'utente finale solo di scaricare un'applicazione su smartphone per controllare e monitorare la sicurezza dei device. Chiudiamo con il commento di Oleg Nevstruev, Head of Customized & Technology Products Management di Kaspersky.