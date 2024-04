Kaspersky Standard: protezione da virus e malware a 19,99€

Sei alla ricerca di uno strumento valido per poter proteggere le tue azioni online e, al tempo stesso, salvaguardare la sicurezza di tutta la tua famiglia, non puoi non approfittare dei vantaggi offerti dall’antivirus Kaspersky. Oggi hai la possibilità di risparmiare fino al 60% scegliendo uno dei piani di sicurezza completi per te e la tua famiglia.

Hai sempre desiderato poter mantenere le tue attività online sicure e private in più dispositivi senza compromettere la velocità? Questo è il momento perfetto per poter acquistare uno dei piani di sicurezza Kaspersky. Kaspersky Standard non è un semplice antivirus ma molto di più. Non a caso ti offre una soluzione di cybersecurity pluripremiata a un prezzo conveniente di soli 19,99 euro anziché 34,99. Per te, in un’unica soluzione, tanti vantaggi come:

Sicurezza avanzata con anti-phishing e firewall inclusi;

Strumenti di gestione delle app e di pulizia per assicurare il funzionamento ottimale dei dispositivi;

Protezione dei pagamenti online per una maggiore tranquillità durante gli acquisti online.

Kaspersky: l’antivirus per te e la tua famiglia

I risultati eccezionali in categorie come rilevamento di malware, prevenzione di attacchi mirati e impatto sulle prestazioni del sistema ha consentito a Kaspersky di vincere il premio “Product of the Year”, superando 14 aziende concorrenti in una serie di test rigorosi.

Con Kaspersky Standard le funzionalità incluse sono davvero tante: per te navigazione privata e senza interruzioni ma anche strumenti per prevenire il tracciamento online non autorizzato, la visualizzazione di annunci non autorizzata o l’utilizzo delle periferiche da parte di altri. Non manca, inoltre, una protezione delle operazioni di banking online grazie ad apposite tecnologie avanzate che consentono di salvaguardare le tue transazioni online e le app bancarie.

Non perdere altro tempo se vuoi avere anche una protezione multilivello, progettata per prevenire e neutralizzare virus e malware e uno strumento per impedire l’accesso non autorizzato o i tentativi di acquisire il controllo del computer, tra cui strumenti anti-phishing e firewall.