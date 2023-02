Kaspersky Threat Intelligence: con l'ultimo aggiornamento ancora più efficiente

Kaspersky ha recentemente proposto un interessante aggiornamento per quanto riguarda il servizio Kaspersky Threat Intelligence.

Questo sostanzioso upgrade prevede diverse novità interessanti, tra cui una serie di feed ottimizzati per comprendere al meglio le strategie adottate dai cybercriminali. In questo senso, gli esperti di sicurezza hanno realizzato un sistema che va oltre ai limiti legati a provenienza o linguaggio utilizzato dagli hacker.

Altri nuovi elementi che sono stati integrati, permettono di proteggere le aziende nel contesto (sempre più delicato) di social network e marketplace.

Le novità relative a Kaspersky Threat Intelligence saranno senza ombra di dubbio ben accolte da chi si occupa della sicurezza aziendale. In questo contesto infatti, i danni di potenziali attacchi possono essere non solo di natura economica, ma possono comportare anche danni a livello d’immagine sul medio-lungo periodo.

Kaspersky Threat Intelligence si rinnova per aumentare la sicurezza aziendale e non solo

Secondo le statistiche fornite da Kaspersky Global Emergency Response Team, la durata media di un attacco informatico prolungato è di 94,5 giorni prima che questo sia individuato e bloccato.

In questo frangente di tempo, come è facile intuire, un malware di qualunque tipo può causare veri e propri disastri in un qualunque tipo di azienda. In questo contesto, un sistema come Kaspersky Threat Intelligence permette ai decision-maker aziendali di affrontare in maniera più sicura la cybersecurity.

L’azienda di cui stiamo parlando però, è attiva anche sul mercato consumer con diversi prodotti appositamente ideai per gli utenti comuni.

Basti pensare a Kaspersky VPN Secure Connection, una pensata per Windows, macOS, Android e iOS. L’obiettivo di questo strumento è semplice: proteggere privacy, sicurezza e anonimato di chiunque navighi online.

Quanto costa Kaspersky VPN Secure Connection?

Un account, capace di proteggere fino a 5 dispositivi in contemporanea, è disponibile per soli 29,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.