Kaspersky Total Security in offerta a soli 31,99 euro per un anno

Uno dei prodotti antivirus più conosciuti e apprezzati in rete è adesso disponibile con un’offerta molto interessante. Il piano di abbonamento annuale per un dispositivo di Kaspersky Total Security è infatti acquistabile a 31.99 euro, scontato dai 59.99 di listino.

Il pacchetto è compatibile con device Windows, macOS, Android e iOS. Nel caso aveste bisogno di una protezione per più dispositivi, è possibile acquistare gli abbonamenti multipli, anch’essi scontati per un periodo limitato di tempo.

Kaspersky Total Security: 1 anno per 1 dispositivo a 31.99 euro

Kaspersky Total Security è la suite di protezione completa offerta dall’azienda di sicurezza informatica russa. Pensata per ogni esigenza, è in grado di proteggere da hacker, virus e malware, con un’occhio anche alla salvaguardia della privacy e dei pagamenti.

Le funzionalità premium includono:

VPN gratis con un massimo di 300 MB di traffico giornaliero

Kaspersky Password Manager Premium gratuito

Kaspersky Safe Kids Premium gratuito

Il software è progettato per garantire una difesa completa dalle minacce informatiche. Il monitoraggio della rete e le funzionalità anti-ransomware assicurano che gli hacker non possano entrare nella rete domestica e sottrarre tutti i dati.

Per la protezione dalle minacce comuni, come worm e Trojan, o da quelle più complesse, come botnet, rootkit e rogue, interviene l’anti-virus in tempo reale. Il tutto accompagnato dall’avanzata funzionalità anti-malware pensata per neutralizzare gli attacchi, tra cui spyware, adware, keylogger, e spear phishing.

Non mancano infine delle funzioni dedicate alla protezione della privacy, che consente di criptare i dati personali e di navigazione, e funzionalità avanzate di Parental Control per monitorare, filtrare e proteggere l’attività online dei più piccoli.

Kaspersky Total Security è la soluzione perfetta dunque se siete alla ricerca di una suite di antivirus efficace, completa ed in grado di soddisfare ogni singola esigenza in termini di sicurezza online. Grazie al nuovo sconto, potete acquistare l’abbonamento annuale per un dispositivo a soli 31.99 euro, ma sono disponibili sconti anche per i piani multi-device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.