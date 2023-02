Kaspersky va ben oltre l'antivirus: ecco la nuova piattaforma di sicurezza

A partire dal 16 febbraio l’azienda di sicurezza informatica Kaspersky propone una nuova piattaforma di sicurezza, con tre soluzioni di nuova generazione che vanno ben oltre il semplice concetto di antivirus. L’obiettivo è garantire una protezione affidabile per una vita digitale più sicura. Per riuscirci, Kaspersky intende sfruttare da una parte le ultime funzionalità sviluppate grazie ai progressi fatti in campo tecnologico, dall’altra il consolidamento delle qualità che hanno reso l’azienda uno dei punti di riferimento del settore informatico.

Le novità della nuova gamma Kaspersky

Da oggi anche in Italia sono disponibili in abbonamento i nuovi prodotti Kaspersky Standard, Kaspersky Plus e Kaspersky Premium. La soluzione Standard propone una sicurezza informatica di base, il piano Plus si concentra maggiormente sulla protezione della privacy, invece la versione Premium mira a proteggere l’identità digitale in maniera completa offrendo al contempo un servizio dedicato.

Tra le novità più importanti della nuova gamma Kaspersky, al di là del rebranding, si segnala un’esperienza utente e un’interfaccia migliorate in tutte le piattaforme di utilizzo (dai PC Windows ai Mac, dagli smartphone Android ad iPhone).

Kaspersky Standard

Il pacchetto Kaspersky Standard offre funzionalità di sicurezza, prestazioni e privacy per una vita digitale al riparo dalle minacce informatiche. Dall’antivirus in tempo reale al Pre-Kaspersky Virus Removal Tool, capace di trovare e rimuovere gli eventuali virus presenti prima dell’installazione dello stesso Kaspersky Standard, dalla modalità Game alla protezione della webcam e del microfono, oltre al rilevamento di stalkerware (programmi per spiare l’attività del proprietario del computer), sono tante le funzionalità messe a disposizione per gli abbonati a questa versione.

Prezzi Kaspersky Standard in promo dal 16 febbraio al 27 marzo (45% di sconto)

1 dispositivo €19,99 3 dispositivi €23,99 5 dispositivi €27,99 10 dispositivi €37,99

Kaspersky Plus

La versione Kaspersky Plus si rivolge agli utenti che desiderano funzionalità extra per la privacy, tra cui un servizio di VPN illimitata e un Password Manager Premium. Sempre per migliorare la protezione delle password, il piano Plus offre anche il Password Safety Status, che consente di verificare eventuali vulnerabilità e lo stato di sicurezza delle parole chiave. Un altro punto di forza di Kaspersky Plus è il Data Leak Checker, servizio che monitora la rete Internet e il dark web per trovare eventuali fughe di dati: se quest’ultimi vengono compromessi, l’utente riceve una notifica con utili consigli su come intervenire.

Prezzi Kaspersky Plus in promo dal 16 febbraio al 27 marzo (45% di sconto)

1 dispositivo €25,99 3 dispositivi €29,99 5 dispositivi €33,99 10 dispositivi €43,99

Kaspersky Premium

Il prodotto Kaspersky Premium va ad aggiungere a tutte le funzionalità delle versioni Standard e Plus anche la protezione dell’identità digitale e il supporto tecnico premium. Tra i servizi di maggior rilievo annoveriamo Identity Protection Wallet, strumento che memorizza una copia dei dati sensibili (ad esempio la patente di guida o il passaporto) in un formato crittografato, al fine di prevenire il furto di identità e accedere ai propri dati su tutti i dispositivi in modo sicuro. Per quanto riguarda invece il supporto tecnico premium, esso consiste nell’accesso prioritario a servizi di chat e chiamate telefoniche, oltre all’assistenza per l’installazione del software da parte di esperti da remoto.

Prezzo Kaspersky Premium in promo dal 16 febbraio al 27 marzo (45% di sconto)

1 dispositivo €31,99 3 dispositivi €35,99 5 dispositivi €39,99 10 dispositivi €49,99 20 dispositivi €69,99

Per maggiori informazioni sulle funzionalità complete della nuova gamma ci si può collegare alla pagina ufficiale di Kaspersky.

