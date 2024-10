KDE Plasma 6.2.2 rilasciato con vari bugfix e altro

Dopo soltanto una settimana dal rilascio della versione 6.2.1, gli sviluppatori hanno reso disponibile il più recente KDE Plasma 6.2.2, ovvero il secondo aggiornamento che si occupa di sistemare ulteriori bug, introducendo al tempo stesso diverse migliorie e funzionalità, per continuare a migliorare progressivamente l’esperienza.

KDE Plasma 6.2.2: i dettagli dell’ultima versione dell’ambiente desktop

KDE Plasma 6.2.2 mira a correggere alcuni bug, allo scopo di assicurare sempre il massimo della stabilità, in combinazione con un’esperienza raffinata. Le recenti modifiche riguardano nello specifico alcuni componenti, come Backend/drm KWin che migliora ora la stabilità disabilitando per impostazione predefinita tutti gli output, inclusi i visori VR. I miglioramenti alla stabilità interessano anche il gestore di finestre Wayland, facendo in modo che il componente KWin ora imposti la variabile d’ambiente WAYLAND_DISPLAY prima di avviare il server Wayland, in modo da garantirne il funzionamento.

Tra gli altri miglioramenti, c’è anche un bug ora risolto che interessava il controllo del volume, nello specifico la visualizzazione del testo per il dispositivo auto_null. Sempre KWin è stato modificato in modo da migliorare il supporto multi GPU, riducendo le possibilità di crash e migliorando la gestione colore per la gamma e le trasformazioni.

KDE Plasma 6.2.2 rende poi certe operazioni maggiormente fluide, come il salvataggio della posizione degli elementi, dopo che questi sono stati rinominati. Chi fa uso di Plasma su un dispositivo mobile, potrà beneficiare di una miglior gestione della tastiera nella schermata di blocco, che va anche a risolvere problemi di vecchia data, nonché della la reintroduzione della massimizzazione delle attività nello switcher.

Non mancano miglioramenti per il modulo delle impostazioni di sistema, al fine di salvare meglio gli stati delle finestre e gestire le modifiche della dimensione. SDDM KCM riceve infine correzioni relative ai percorsi dei temi e alla funzionalità di accesso automatico.

Tutte le novità di KDE Plasma 6.2.2 sono elencate nella lista ufficiale dei cambiamenti.