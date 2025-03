KDE vuole rimpiazzare il login manager di Plasma

Diverso tempo fa, KDE aveva deciso di sostituire il suo gestore di display KDM con SDDM, ma quest’ultimo, pur moderno e basato su QML, presenta limiti per via della sua natura che impediva di incorporare alcune funzionalità avanzate, come la gestione dell’energia e metodi di input più specializzati, non permettendo un’integrazione più profonda con le funzionalità di Plasma. Con SDDM che tuttavia sembra ora avviarsi verso la fine del suo ciclo, una nuova proposta di uno sviluppatore KDE mira a rivoluzionare il gestore di login dell’ambiente desktop, allo scopo di offrire un’esperienza più fluida e integrata.

KDE sostituirà presto il login manager di Plasma

La proposta per KDE Plasma si ispira a GDM di GNOME, noto per la sua sofisticazione derivante dall’esecuzione di parte della sessione dell’ambiente desktop: lo scopo è creare un gestore di login che funzioni come una “mini-sessione” di Plasma, permettendo agli utenti di accedere a funzionalità come il cambio di layout della tastiera, il controllo del volume per i lettori di schermo e la connessione di dispositivi Bluetooth direttamente dall’interfaccia di accesso.

Per far ciò, gli sviluppatori KDE stanno realizzando un nuovo “greeter” multi-processo che sfrutta il sistema di avvio di Plasma, integrando nativamente le impostazioni di gestione della rete, di configurazione dello schermo e per i controlli di luminosità.

Per quanto riguarda la personalizzazione, il nuovo gestore di KDE sarà allineato al sistema di temi di Plasma, semplificando opzioni come la scelta dello sfondo senza richiedere riscritture complesse in QML. Dopo aver valutato altre soluzioni, gli sviluppatori hanno optato per rielaborare SDDM, eliminando elementi superflui e adattandolo alle esigenze specifiche dell’ambiente desktop, come il login remoto e la gestione energetica. Il progetto si divide in due repository: “Plasma Login Manager”, che evolve SDDM, e “Plasma Login”, l’interfaccia con un modulo per le impostazioni utente.

Il codice è vicino alla parità con le funzionalità di SDDM, ma non è ancora pronto per una distribuzione ampia, necessitando ulteriori perfezionamenti. Gli appassionati di KDE possono testarlo e contribuire tramite feedback o richieste di inserimento. La proposta, dettagliata nella lista mail di KDE, rappresenta un passo verso un’integrazione più stretta e un’esperienza utente migliorata.