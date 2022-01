Keeper family Plus bundle: sconto del 10%!

Navigare su internet senza le dovute protezioni è un pò come prendere un autobus affollato e mettere il portafoglio in bella mostra, facile da prendere. Meglio affidarsi a servizi come quello offerto da Keeper, che è pure scontato del 10%. Parliamo di Keeper family Plus bundle.

Il team che dirige Keeper lavora con dedizione per il successo dei propri clienti. Ha una profonda esperienza nel campo del software di sicurezza cibernetica, nel cloud computing e nelle tecnologie dei dispositivi mobili.

Sul sito ufficiale potrai visionare i volti dei suoi membri, una biografia e un link al profilo Linkedin. Quindi, ci mettono, è proprio il caso di dirlo, la faccia! E sono anche individuabili in rete, orgogliosi di quanto fanno.

Sono di fatti i creatori della migliore piattaforma di sicurezza informatica per impedire violazioni dei dati e minacce informatiche legate alle password.

Scopriamo di più sull'offerta relativa a Keeper family Plus bundle.

Keeper family offerte

Le offerte in corso sono 2:

Keeper family base: 7.62 euro al mese (€ 91.49 con fatturazione annuale)

Gestore Di Password

5 Cassette Di Sicurezza Private

Conservazione Sicura Di Password Illimitate

Generazione E Compilazione Automatica Di Password Ad Elevata Sicurezza

E Molto altro ancora

Keeper family plus bundle: 10.52 al mese (€ 126.25 con fatturazione annuale)

Keeper Family Applicazione Di Gestione Delle Password

Monitoraggio Del Dark Web Con BreachWatch

Archiviazione Dei File Sicura

Altri servizi offerti

Archiviazione e condivisione dei file sicure e senza intoppi. I privati hanno documenti e file riservati che, se cadono nelle mani sbagliate, possono causare danni irreparabili. Con la Cloud Security Vault™ di Keeper potrete conservare, gestire e condividere le vostre risorse digitali in tutta sicurezza.

Keeper: opinioni e recensioni

Ecco alcune delle opinioni sui servizi.

Adoro questa app! (5 stelle)

Questa app è una vera salvezza! La uso sempre per tenere traccia di tutte le password che ho e che uso per tutti i vari aspetti della mia vita!

Come KEEPER NON CE N'È (5 stelle)

Uso Keeper fin da quando è uscita e, sinceramente, non potrei vivere senza questa app. La aggiornano costantemente ed è facile contattare gli sviluppatori, che riescono a renderci la vita più facile e sicura.

Molto sicura, facile da usare (5 stelle)

Questa app mi piace moltissimo. Di solito fatico a farmi convincere, ma questa app ha superato le mie aspettative sotto ogni aspetto.

