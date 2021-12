Keeper Unlimited: sconto del 50% fino a Capodanno

Quasi sempre gli attacchi informatici sfruttano vulnerabilità software, ma in alcuni casi il lavoro dei cybercriminali è facilitato dalla scarsa attenzione degli utenti. Un report di Google ha evidenziato che per il 48% delle istanze cloud non era stata impostata una password robusta. Per evitare rischi è sempre meglio utilizzare un tool come quello offerto da Keeper, disponibile con uno sconto del 50%.

Keeper Unlimited: solo 21,34 euro/anno

Keeper Unlimited è il piano offerto in abbonamento che accedere al servizio. L'utente può conservare un numero illimitato di password, generare sequenze complesse e riempire automaticamente i campi durante il login con app e browser, sfruttando la funzionalità KeeperFill.

Il password manager permette di memorizzare anche altre informazioni, come dati della carta di credito, patente e passaporto. Ovviamente le varie operazioni di aggiunta, modifica e cancellazione sono automaticamente sincronizzate su tutti i dispositivi. I dati sono protetti dalla crittografia ed è possibile utilizzare vari metodi di autenticazione a due fattori (TOTP, SMS, impronta digitale, riconoscimento facciale e security key).

Sono inoltre disponibili la cronologia delle versioni, la condivisione sicura e l'accesso di emergenza (è possibile impostare fino a cinque contatti fidati che possono accedere all'account). La software house garantisce un supporto tecnico 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

L'abbonamento a Keeper Unlimited può essere sottoscritto a 21,34 euro, grazie allo sconto del 50% valido fino al 1 gennaio 2022. Dopo aver cliccato il pulsante “Risparmiate subito” nella parte superiore della pagina e necessario scegliere la lingua italiana (in alto a destra).