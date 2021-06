Keliweb KeliTOP: sconto del 23% fino al 30 giugno

Interessante offerta di Keliweb per uno dei piani di hosting Linux più completi sul mercato. Fino al 30 giugno è possibile sottoscrivere l'abbonamento a KeliTOP, pagando solo 29,90 euro/anno. La soluzione è adatta per aziende e singoli professionisti.

Keliweb KeliTOP: sconto del 23%

Il piano KeliTOP include un dominio gratuito (.it, .eu o .com) e offre 10 GB di spazio su SSD, traffico illimitato, sottodomini illimitati, 50 caselle di posta, 5 database SQL con gestione tramite phpMyAdmin, pannello cPanel multilingua, certificato SSL (Let's Encrypt) e supporto HTTP/2.

Gli utenti troveranno inoltre la funzionalità Backup Plus che permette di creare uno snapshop del sito con ripristino immediato in caso di malfunzionamenti e il recupero di singoli file o cartelle. Sicurezza e privacy sono garantite dalla crittografia e dal rispetto del GDPR.

Tra i servizi avanzati ci sono firewall, antimalware, antivirus, antispam e il tool SiteBuilder che consente di creare un sito in pochi minuti. È possibile anche sfruttare il tool gratuito che permette di migrare sito web, posta elettronica, database e file dal vecchio provider hosting.

Keliweb garantisce assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 festivi inclusi, in italiano e inglese, via ticket system, chat e telefono. I data center sono in Italia (l'azienda è di Rende). L'abbonamento al piano KeliTOP costa solo 29,90 euro/anno, invece di 39,00 euro (sconto del 23%). L'offerta è disponibile fino al 30 giugno.