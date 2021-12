Keliweb rilancia hosting KeliCMS in sconto al 30% in meno

Dopo gli sconti del Cyber Monday, il provider di hosting Keliweb torna a proporre una promozione limitata per i clienti alla ricerca di un piano adatto a ogni CMS. Si tratta di un taglio del 30% su KeliCMS, valido ancora per 25 giorni e che porta il prezzo finale a 41,30 Euro + IVA per un anno. Vediamo nel dettaglio cosa include.

Keliweb sconta KeliCMS: i dettagli del piano hosting

KeliCMS è un piano di hosting web semplice da impostare, veloce e soprattutto sicuro. Si tratta di un piano ideale per qualsiasi CMS che include 20 GB di archiviazione su SSD per ospitare lo spazio Web, e-mail e database illimitati, certificati SSL e HTTP/2, pannello di controllo cPanel, dominio gratuito e la funzione Backup Plus che effettua il backup automatico del sito ogni 24 ore.

Oltretutto, i clienti interessati potranno godere anche del sitebuilder incluso per scegliere il CMS preferito, installarlo e personalizzarlo con pochissimi click. O ancora, ci sarà la funzione completa antivirus e antispam per impedire ogni noioso problema tecnico o invio di mail invasive su indirizzi del piano hosting. Infine, riceverete uno strumento di migrazione per completare rapidamente il passaggio di sito, e-mail e database da un sito precedente al nuovo hosting Keliweb.

Come detto inizialmente, il prezzo ammonta a 41,30 Euro all’anno (IVA esclusa) al posto di 59 Euro, ovvero il 30% in meno. L’offerta varrà fino al 2 gennaio 2022 e riguarderà soltanto KeliCMS. Una volta completato l’acquisto il sito web sarà immediatamente online e potrete ricevere il supporto tecnico dall’assistenza dedicata 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche la domenica.